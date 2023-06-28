Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Футболистки брянского «Спартака» обыграли «Балтику» из Калининграда. С 26 по 30 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» проходит турнир юношеской футбольной лиги среди девочек в зоне «Северо-Запад». Во всероссийских соревнованиях по футболу участвовали спортсмены до 14 лет Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянский «Спартак» победил команду «Балтика» из Калининграда со счетом 4:0. Встреча состоялась 27 июня.

Изначально в турнире участвовали 40 команд, поделенных на пять территориальных зон. Первый тур зоны «Северо-Запад» брянская команда спортшколы "Спартак" прошла без поражений.

Возрастное ограничение – 14+