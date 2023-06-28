В Брянске за 1,2 млн рублей продлят лицензию на программу для поиска опасных сообщений в интернете

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянске за 1,2 миллиона рублей продлят лицензию на программу для поиска опасных сообщений в интернете. Неисключительную лицензию на использование пакетного решения «Деструктив в регионе» продлят еще на год. Сейчас проводят электронный аукцион. Об этом сообщают на сайте Единой информационной системы в сфере закупок

Данная программа позволит конторлировать опубликованные на русском языке тексты в соцсетях, на форумах и в СМИ. Поиск по ключевым словам и словосочетаниям. Также эта программа может собирать и анализировать публичную информацию об авторах сообщений.

Однако закупку признали несостоявшейся. По данным на 26 июня, прием заявок завершен, так как на участие подали только одну заявку.