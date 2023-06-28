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Спорт28 июня 2023 6:57

Брянские спортсмены завоевали медали на международных соревнований по фитнес-аэробике и хип-хопу

Участники показали свое мастерство в нескольких дисциплинах
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянские спортсмены завоевали медали на международных соревнований по фитнес-аэробике и хип-хопу. Состязания прошли в Дубае, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Наши ребята соревновались среди 300 сильнейших спортсменов из России, Пакистана, Индии и других стран мира. Спортсмены сборной команды Брянской области выиграли «серебро» и «бронзу».

Участники показали свое мастерство в нескольких дисциплинах: аэробика, степ-аэробика, аэробика 5 человек, хип-хоп, хип-хоп большая группа.

В итоге брянская команда заняла третье место командном зачете, а в дуэтах - второе место.

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