Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В центре Брянска установят памятник интерактивному фотографу.. 19 века «Птичка». Он появится напротив входа в музей истории фотографии, рядом со стадионом «Динамо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Скульптура представляет собой бронзовую композицию, состоящую из двух объектов. Это фигура фотографа высотой два метра вместе с фотоаппаратом и стул в натуральный размер, на который можно присесть. Пластиковая форма будущего памятника в миниатюре уже находится в музее истории фотографии. Фотоаппарат - это камера-обскура, которая находится в музее, ну а в изгибах спины угадывается силуэт самого Романа Формина.

- Памятники и скульптурные композиции Максима Малашенко реализованы в более чем 50 городах нашей страны, - говорит известный фотограф, основатель музея истории фотографии в Брянске Роман Формин. - Он охотно откликнулся на просьбу выполнить скульптурную композицию, напрямую связанную с брянским музеем истории фотографии. Поэтому было принято решение сделать памятник фотографу - среднестатистический собирательный образ из 19-го века. Рабочее название - «Птичка».

Изначально памятник был задуман интерактивным, чтобы с ним могли взаимодействовать люди. К примеру, присесть на стул. А тут перед человеком возник фотограф, который закрывает объектив шляпой и предупреждает о вылете «птички».

Памятник появится в городе в этом году. Он прошел процедуру рассмотрения заявок «Инициативного бюджетирования». Сейчас на согласовании находится экспертиза проекта, а затем предстоит определить подрядчика.

Также в ланах Романа Формина и Максима Малашенко утановить памятник поэту, основателю парка-музея имени Алексея Толстого, почетному гражданину города Брянска Валентину Динабургскому. Бюст Валентина Давыдовича уже выполнили в миниатюре. Примерно через месяц композицию можно будет увидеть в музее истории фотографии.