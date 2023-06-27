В Брянской области проведут Международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины»

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянской области 29 июня пройдет Международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины». Событие приурочили ко Дню Партизан и подпольщиков. В нем примут участие как молодежные делегации учебных заведений области, так и делегация из Республики Беларусь. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

На фестивале молодежные делегации поучаствуют в торжественном митинге, в рамках которого вручат почетные грамоты населенным пунктам региона, удостоенным почетного звания «Населенный пункт партизанской славы». Также для участников подготовили экскурсии на мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна».

Впервые День партизан и подпольщиков отметили в России 29 июня 2010 года. Праздник установила Государственная Дума в марте 2009 года по инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Соответствующий закон подписал Президент России 11 апреля 2009 года.

Возрастное ограничение – 12+