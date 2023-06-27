Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ввели карантин из-за ясеневой изумрудной златки. Приказ 21 июня подписали в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужским областям. Очагом в нашем регионе является Брянск, но карантин также распространяется на Брянский, Выгоничский, Дятьковский, Жуковский и Карачевский районы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В настоящее время мы готовим документацию по обеспечению карантинных мер и ликвидации очагов фитоинфекции., рассказал заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. - Что это означает? Это значит, что мы обследуем все деревья в очагах заражения, проведём лабораторные исследования. Больные экземпляры будут срубаться на уровне почвы и утилизироваться.

По предварительной оценке специалистов, вредитель в Брянске поразил больше 850 деревьев. Единственный метод избавления от больных деревьев - спил и утилизация насаждений поврежденного ясеня.

Златка в Брянск была занесена несколько лет назад. Она наносит массовый урон. Вредитель откладывает личинки под корой. Вредители проделывают в стволах ходы, постепенно перемещаясь вниз. Поэтому ясень начинает засыхать с верхней кроны. Обрезка веток (кронирование) не дает должного эффекта, так как личинки продолжают уничтожать ствол дерева под защитой его коры. Страдают и корни зеленых насаждений, что в любой момент может привести к падению деревьев.