Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске взорвавшийся дом на улице 11 лет Октября не признали аварийным. Независимая лицензионная компания предоставила результаты обследования технического состояние здания. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Специалисты вынесли такой вердикт: дом №2 по улице 11 лет Октября не признан аварийным. Несущие строительные конструкции сохранены. Дом подлежит восстановлению. В нем проведут ремонтные работы. Нужно будет построить новый чердак, местами укрепить деревянные полы, усилить простенки, устроить некоторые стены, заменить деревянные лестницы в подъезде, прочистить дымовентиляционные каналы и так далее.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Поможем древесиной и стройматериалами, - сказал. заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.- Будем просить брянских предпринимателей. Проектная организация приступит к подготовке проектно-сметной документации.

Заключение по оценке технического состояния дома передадут индивидуально каждому жильцу дома. Причина взрыва, которая привела к частичному разрушению здания, пока не известна.

Напомним, 4 июня в Володасрком районе Брянска прогремел взрыв в одной из квартир дома №2 по улице 11 лет Октября. Предположительно взорвался водонагревательный прибор. Люди, в буквальном смысле, остались на улице в том, в чем успели выбежать из дома.

Жильцам взорвавшегося дома выплачивают материальную помощь.