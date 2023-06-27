Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине управление казначейства возглавила Оксана Беляева. Об этом нам своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Александр Богомаз.

В правительстве области состоялась рабочая встреча, на которой обсудили конструктивное взаимодействие правительства Брянской области, департамента финансов и казначейства.

- Проведение государственной бюджетной политики, повышение оперативности в финансировании государственных программ в Брянской области, контроль за поступлением, целевым и экономным расходованием средств государственной казны на территории Брянской области - это задачи, которые выполняет система органов казначейства, - сказал Александр Богомаз. - Она включает в себя помимо областного Управления 17 территориальных отделов по городам и районам области.