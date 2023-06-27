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Общество27 июня 2023 6:37

На Брянщине управление казначейства возглавила Оксана Беляева

В областном правительстве прошла рабочая встреча
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине управление казначейства возглавила Оксана Беляева. Об этом нам своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Александр Богомаз.

В правительстве области состоялась рабочая встреча, на которой обсудили конструктивное взаимодействие правительства Брянской области, департамента финансов и казначейства.

- Проведение государственной бюджетной политики, повышение оперативности в финансировании государственных программ в Брянской области, контроль за поступлением, целевым и экономным расходованием средств государственной казны на территории Брянской области - это задачи, которые выполняет система органов казначейства, - сказал Александр Богомаз. - Она включает в себя помимо областного Управления 17 территориальных отделов по городам и районам области.

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