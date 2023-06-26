Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске выплачивают материальную помощь жильцам взорвавшегося дома №2 по улице 11 лет Октября. Постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Все жители получат единовременную материальную помощь из резервного фонда города Брянска 20 тысяч рублей – это 32 человека. Семь человек к этой сумме получат еще 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости. Еще двое получат по 100 тысяч. Это семья, которая полностью утратила свою собственность в результате взрыва.

- Уже сегодня все необходимые средства поступили в Володарскую районную администрацию, и сегодня же они будут перечислены на расчетные счета пострадавших, - рассказали в мэрии города. - Зачисление клиентам Сбербанка произойдёт до конца понедельника, клиентам других банков - в течение одного-двух дней.

Напомним, 4 июня в Володасрком районе Брянска прогремел взрыв в одной из квартир дома №2 по улице 11 лет Октября. Предположительно взорвался водонагревательный прибор. Люди, в буквальном смысле, остались на улице в том, в чем успели выбежать из дома.