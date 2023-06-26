Брянцев приглашают поучаствовать в акции «И помнить страшно и забыть нельзя»

Дулаг-147. Город Брянск. Ноябрь 1941 года. Фото: из коллекции Павла Марченкова.

Брянский государственный краеведческий музей проводит акцию «И помнить страшно и забыть нельзя». Она проходит В рамках реализации Федерального проекта «Без срока давности» и посвящена узникам нацистских концлагерей и гетто на территории Брянщины. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В акции может поучаствовать любой желающий, кто хочет поделиться воспоминаниями своей семьи и предоставить в краеведческий музей предметы из личных и семейных архивов, связанные с пребыванием родственников в нацистских концлагерях и гетто на территории Брянщины, а также в других концлагерях за пределами нашего края. Это могут быть фотографии, документы, дневниковые записи, письма, предметы, записанные воспоминания и т. д. Предоставленные материалы лягут в основу концепции мемориального комплекса «Дулаг-142» в поселке Урицкий (сейчас Володарский район Брянска). Эти материалы представят на выставке в Брянском краеведческом музее, которая начнет свою работу в октябре 2023 года.

Музей принимает предметы на временное хранение, на время проведения акции. Когда она завершится, их в сохранности возвратят владельцам. Передача на постоянное хранение в фонды музея - исключительно на усмотрение владельца. Также примут и электронные копии фотографий и документов (есть возможность отсканировать документы при личном обращении в музей).

Возрастное ограничение – 12+