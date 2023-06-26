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Общество26 июня 2023 6:40

В Брянске на довыборах в областную Думу победил главврач городской больницы №1 Евгений Киселев

За его кандидатуру отдали большинство голосов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске на дополнительных выборах в областную Думу по Бежицкому одномандатному округу № 3 победил главврач городской больницы №1 Евгений Киселев. Об этом сообщают в Брянской избирательной комиссии.

Его соперниками были Алексей Тимошков от «Справедливой России» и кандидат от ЛДПР Дмитрий Гусев.

В должности главного врача городской больницы №1 Евгений Киселев сменил прежнего руководителя Константина Воронцова.

Напомним, Константина Воронцова на пять лет отправили в колонию строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

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