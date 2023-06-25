Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в День молодежи прошел фестиваль «Будущее-это Мы!». Событие прошло в Центрального парка культуры и отдыха им. 1000-летия г. Брянска. Б этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для молодежи работали площадки от общественных и образовательных организаций, представителей бизнес-сообществ. А творческие молодые люди показали всем свои таланты во время концерта.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Организовали праздник департамент внутренней политики Брянской области и комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Возрастное ограничение – 6+