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В Брянской области силовой блок привели в повышенную боевую готовность. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил 24 июня в обращении к жителям региона.

- На сегодняшний день ситуация в Брянской области стабильная, только что мы провели заседание оперативного штаба, - сказал глава брянского региона. - <...> Сегодня все организации силового блока приведены в повышенную боевую готовность. Ситуация на границе стабильна и находится под контролем Министерства обороны, Росгвардии и Погрануправления.

Также Александр Богомаз призвал жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных случаях сообщать в компетентные органы и в органы власти.

Напомним, брянский губернатор поддержал выступление президента РФ.