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Общество24 июня 2023 11:25

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поддержал выступление президента РФ

Ситуация на границах области находится на особом контроле
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео "Брянская губерния".

Фото: скриншот видео "Брянская губерния".

После выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором он в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие, к жителям Брянской области обратился губернатор Александр Богомаз.

Брянский губернатор полностью поддержал выступление Верховного Главнокомандующего.

- Брянская область полностью поддерживает Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Владимировича Путина, - сказал Александр Богомаз. - Самое главное сегодня - единство нашего общества, в этом сила великой России!

Напомним, 24 июня Александр Богомаз провел заседание оперативного штаба. Он назвал обстановку в регионе стабильной. А также подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.

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