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Общество24 июня 2023 9:26

Губернатор Александр Богомаз: «Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены»

Глава региона провел заседание оперативного штаба
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз 24 июня провел заседание оперативного штаба. Глава региона назвал обстановку на Брянщине стабильной. Об этом брянский губернатор сообщает на своей странице ВКонтакте.

Также он подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме.

- Уважаемые жители Брянской области! Призываю вас быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников, - сказал Александр Богомаз. - О непредвиденных ситуациях прошу незамедлительно сообщать по телефону 112 для реагирования оперативных служб.

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