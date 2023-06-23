В Брянске семьям двоих погибших в СВО бойцов передали ордена Мужества

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске семьям погибших в СВО бойцов Вадима Ильинского и Вадима Комракова передали ордена Мужества. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Вадим Ильинский родился в Брянске в 1980 году. Учился в школе №45. После окончания поступил в профессиональное училище №11. Через два года его призвали в армию. После службы его направили на Северный Кавказ, где участвовал в боевых действиях второй чеченской кампании. По возвращению его наградили медалью Жукова и медалью Суворова. После служил на предприятиях Брянска. Женился, воспитывал двоих детей. В памяти знакомых он навсегда остался добрым человеком, который всегда приходил на помощь одноклассникам, друзьям и родственникам.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Вадим Комраков родился в 1993 году. Выпускник средней школы №12, учился в кадетской школе милиции. После ее окончания которой поступил в Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. Работал сварщиком, был на хорошем счету у коллег. В сентябре прошлого года заключил контракт через военный комиссариат города Брянска. Погиб во время специальной военной операции на Украине 14 ноября 2022 года.

- Сегодня мы вручаем ордена Мужества нашим парням. К сожалению посмертно, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров, обращаясь к семьям погибших героев. - Но я уверен, что и семья, и все мы будем гордиться и помнить их, как людей, совершивших подвиг во имя интересов России, русского народа, которые освобождали территории от неонацистких формирований. - Мы будем помнить их подвиги! Потому что все хотим жить под мирным небом, хотим жить в своей стране свободно, зная, что никто и ничто нам не угрожает.