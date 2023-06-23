В Брянске строят второй корпус детского сада на 280 мест

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Флотской строят второй корпус детского сада «Жар-птица» на 280 мест. Здесь монтируют стропильную систему. Об этом сообщают в пресс-слудбе Брянской городской администрации.

Завезли десятки кубометров пиломатериалов, тысячи литров антисептика - второй корпус «Жар-птицы» будет под надежной крышей. По всему периметру установили стропила, на отдельных секторах кровли уже монтируют гидроизоляционные мембраны. Параллельно на чердаке завершают кирпичную кладку вентканалов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Внутри здания подрядчик выполняет штукатурные работы, делает электрику, монтирует оцинкованные вентканалы, трубопроводы отопления и водоснабжения, системы энергоснабжения. В подвале выкладывают внутренние перегородки. Снаружи здания уже вырисовываются контуры крылец.

- Дошкольное учреждение строится по инфраструктурному проекту комплексного развития территории, - говорят в мэрии города..-. Стоимость садика большее 311 миллионов. рублей. Срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Первый корпус «Жар-птицы», напомним, открылся в 2019 году.