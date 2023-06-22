Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Брянскому военному комиссару Марату Урмансову вручили памятную медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков». Награду ему во время рабочей встречи вручил спикер заксобрания региона Валентин Суббот. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Медаль комиссар получил за существенный вклад в патриотическое воспитание населения и оборонно-массовую работу, а также активное содействие ВС РФ.

Также на встрече обсудили вопросы поведения призывной кампании, поддержки военнослужащих и членов их семей. Речь шла и о популяризации службы по контракту в Вооруженных Силах.