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Общество22 июня 2023 12:02

В Брянске руководители региона и города возложили цветы к памятной стеле

Во всей стране 22 июня объявлен Днем памяти и скорби
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске руководители региона и города возложили цветы к памятной стеле. На центральном кладбище города прошло заупокойное богослужение. Его провел митрополит Севский и Брянский Александр. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнсоей городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В День памяти и скорби мы совершили литию по вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. Ежегодно мы вспоминаем этот день, когда враг вероломно нарушил священные границы нашей Родины, и началась Великая Отечественная война, - сказал митрополит Севский и Брянский Александр. - Тогда отчизна потеряла лучших своих сынов и дочерей, а также миллионы невинно убиенных мирных жителей. Но наши сердца наполняет гордость за нашу страну и ее великий народ, который смог выстоять и победить немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Паять героев Великой Отечественной войны почтили губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, руководители федеральных и силовых структур, юнармейцы.

Напомним, в День памяти и скорби в Брянске прошла акция "Зажги Свечу".

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