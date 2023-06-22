Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске руководители региона и города возложили цветы к памятной стеле. На центральном кладбище города прошло заупокойное богослужение. Его провел митрополит Севский и Брянский Александр. Об этом сообщают в пресс-службе Бярнсоей городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- В День памяти и скорби мы совершили литию по вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. Ежегодно мы вспоминаем этот день, когда враг вероломно нарушил священные границы нашей Родины, и началась Великая Отечественная война, - сказал митрополит Севский и Брянский Александр. - Тогда отчизна потеряла лучших своих сынов и дочерей, а также миллионы невинно убиенных мирных жителей. Но наши сердца наполняет гордость за нашу страну и ее великий народ, который смог выстоять и победить немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Паять героев Великой Отечественной войны почтили губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, руководители федеральных и силовых структур, юнармейцы.

Напомним, в День памяти и скорби в Брянске прошла акция "Зажги Свечу".