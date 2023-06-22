Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с участниками СВО

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с участниками специальной военной операции на Украине. На встрече присутствовали также их матери и жены. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Иван Иванович, который находится в Брянске на реабилитации, но скоро вернется к своим сослуживцам, пришел на встречу вместе с супругой и внуком. Он уверен, что главное сегодня - правильно воспитывать подрастающее поколение.

Бойцы говорили о том, что все хорошо, что они выполняют поставленные задачи. Многие уже имеют награды. Родные волнуются, переживают, но и гордятся своими сыновьями, мужьями, отцами.

- Семьи наших защитников могут рассчитывать на любую помощь и поддержку, все вопросы, с которыми они обращаются, решаются в первоочередном порядке, - сказал Александр Богомаз. - К каждому из тех, кто сегодня защищает интересы России, мы относимся с огромным уважением, ведь они ежедневно рискуют жизнью, чтобы победить, чтобы мы с вами, наши дети и внуки жили под мирным небом.

Губернатор поблагодарил наших земляков за то, что с честью исполняют воинский долг, и пожелал вернуться домой с победой, живыми и здоровыми.