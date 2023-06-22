Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы в День памяти и скорби зажгли свечи. Памятное мероприятие состоялось у мемориального комплекса «Партизанская поляна». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы и присоединились к традиционной акции «Свеча памяти». Росгвардейцы зажгли свечи и поставили их у Вечного огня мемориала.

- Война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, - сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Брянской области полковник Александр Бацазов. - Высокую цену мы заплатили за победу над врагом. Наш долг, как нынешних защитников Отечества, сохранить память о подвиге и героизме наших отцов и дедов, передать будущим поколениям правду о войне и ведущей роли советского народа в разгроме фашизма.