В Брянске прошла всероссийская акция «Зажги свечу»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на площади Воинской славы прошла всероссийская акция «Зажги свечу» и международная акция «Огненные картины войны». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участники акции выстроили из свечей у подножия стелы «Брянск — город Воинской славы» и Кургана Бессмертия огненные инсталляции, заполнив их сотнями свечей. Такие фигурги зажглись также во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С той трагической даты прошло уже 82 года. Война разрушила судьбы и семьи миллионов людей. Вся страна сплотилась против фашистов. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни за мир на земле. Брянск – гордится! Брянск – помнит! Брянск – не забудет!

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