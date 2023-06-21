В Брянске откроется выставка «Патриарх Тихон и его время»

Фото: работа Филиппа МОСКВИТИНА, департамент культуры Брянской области.

В Брянском областном художественном музейно-выставочном центре 27 июня в 16:00 состоится открытие выставки «Патриарх Тихон и его время». Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Экспозиция исторического портрета и картины «Патриарх Тихон и его время» посвящена теме возрождения русского Патриаршества и избранию святителя Тихона Патриархом Московским и всея России. Патриарх Тихон возглавил Русскую православную церковь в сложное для страны время, отказался от принятия новой церковной практики, установленной советскими властями. Тихон продолжил руководство церковью, несмотря на преследования. В 1925 году его приговорили к ссылке в Сибирь, где он в 1925 году умер.

Посетители выставками могут увидеть ростовые портреты полководцев Первой мировой войны, впоследствии вождей Белого движения, представителей императорской фамилии Романовых, современников святителя. Есть портреты Ивана Ильина, Ивана Бунина, Фёдора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Анны Ахматовой, изображены святыни Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор работ - российский художник, иконописец, портретист и монументалист Филипп Москвитин. Он создает полотна, посвященные православной России, духовности и культуре. Автор предпочитает изображать исторические детали. Работы художника относятся к классической живописи. Художник работает в жанре монументально-декоративной живописи в архитектуре церковных и светских зданий в Москве и Подмосковье. Филипп Москвитин рисует иконостасы, занимается иконописью, станковой живописью, графикой, мозаикой.

Кисти Филиппа Москвитина принадлежат выставочные проекты: «Россия Небесная», «Духовное служение Династии Романовых», «Русский Крым» и «Князь Александр Невский – защитник Святой Руси». Работы художника экспонируют в музеях страны.

Возрастное ограничение – 6+