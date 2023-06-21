Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Брянской области опубликовали первые результаты ЕГЭ. По традиции больше всего высоких балло по русскому языку. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Экзамен по нему сдавали больше пяти тысяч выпускников.

100 баллов по русскому языку набрали 42 человека. Среди них и одиннадцатиклассница Брянского центра образования «Перспектива» Екатерина Шумейко. Раньше она получила высокий бал по химии.

Всего же в регионе пять выпускников сдали экзамены по двум предметам на 100 баллов. 83 человека получили высший балл по одному предмету.

Окончательные результаты ЕГЭ объявят позже.