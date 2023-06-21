Совет молодежи Брянскэнерго провел весной 2023 года более пятнадцати разноплановых мероприятий

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошла встреча и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федора Капшукова с представителями Совета молодежи.

Члены молодежной организации отчитались руководителю филиала о деятельности Совета за период с марта по май 2023 года. Мероприятия, которые провели молодые специалисты энергокомпании, имели разноплановый характер. Преследуя цель укрепления преемственности поколений и воспитания патриотизма у молодежи, молодые энергетики накануне Дня Победы организовали раздачу Георгиевских ленточек в областном центре, приняли участие в поздравлении ветеранов – бывших работников энергетической отрасли.

Способствуя задаче по привлечению молодых специалистов в энергетику, ребята вместе с представителями руководящего состава «Брянскэнерго» приняли участие в выездных встречах со студентами профильных вузов, где рассказали учащимся о преимуществах работы в филиале и поддержке молодых специалистов, которая предусмотрена Коллективным договором, действующим в Обществе.

Члены Совета посетили несколько районов электрических сетей филиала, где провели командообразующие мероприятия с молодыми сотрудниками подразделений. В рамках развития волонтерского направления представители молодежной организации приняли участие в торжественном мероприятии «Последний звонок» в Мглинском доме – интернате, над которым Брянскэнерго шефствует более 20 лет. Там энергетики провели квест «Форт Боярд», поиграли в футбол, напомнили ребятам о правила электробезопасности.

Всего за отчетный период Совет молодежи провел более 15 разноплановых мероприятий, как внутрикорпоративных, направленных на создание и укрепление комфортного микроклимата в коллективе; так и внешних, преследующих цели по привлечению молодежи в энергетическую отрасль и повышению лояльности у потребителей региона.

«Деятельность Совета молодежи, несомненно, положительным образом сказывается на работе персонала филиала, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Члены молодежного Совета активно вовлекают сотрудников в общественную жизнь, способствуют формированию благоприятного микроклимата в коллективе и укреплению корпоративного командного духа».