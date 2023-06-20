Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области создают условия для привлечения медицинских кадров. С 2015 по 2022 годы на покупку современного оборудования из бюджета области направили 2,3 миллиарда рублей.

За время работы Медицинского Сеченовского предуниверсария в медицинские вузы поступили 146 выпускников. В 2023 году будет уже третий выпуск, и из его стен выйдут 52 выпускника. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Мы проводим большую работу по привлечению медицинских кадров в Брянскую область, - сказал Александр Богомаз. - Наши выпускники возвращаются трудиться в Брянскую область: в этом году оканчивают обучение в медицинских вузах по программам специалитета 136 человек, 79 - по программам ординатуры.

С 2012 года в России реализуется программа «Земский доктор», с 2018 года начала свое действие программа «Земский фельдшер».

- С 2012 по 2022 годы единовременную компенсационную выплату в Брянской области получили 426 врачей и 57 средних медицинских работников, - рассказал глава брянского региона. - В этом году планируется привлечение 25 врачей и 14 средних медицинских работников.

В Брянской области медиков обеспечивают жильем по программе. Объем областного финансирования составляет один миллиард рублей. В брянские поликлиники и больницы едут работать специалисты из других регионов. За пять лет приобрели уже 305 квартир. Реализацию программы продолжают.