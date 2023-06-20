В Брянске больше 23 тысяч человек поддержали благоустройство мемориала на Почтовой

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске больше 23 тысяч человек поддержали благоустройство территории воинского мемориала на улице Почтовой. С 15 апреля по 31 мая в сети Интернет прошло Онлайн-голосование по выбору объектов программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. В нем участвовали больше 95 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По итогам рейтингового голосования за объекты в Брянской области, которые будут благоустроены в 2024 году, лидером оказалось территория у воинского мемориала по ул. Почтовой в Брянске. За нее проголосовали 23 тысячи 383 человека. Приведение в порядок парка «Березовая роща» по улице Красной в Новозыбкове поддержали 5 тысяч 517 человек. Необходимым благоустройство территории памятника «Героям Отечества» в Клинцах считают 4 тысячи 956 человек. За благоустройство городского парка, третий этап, в Дятькове отдали голоса 3 тысячи 760 человек. За общественную территорию по улице Суворова в Унече проголосовали 3 тысячи 44 человека.

- Точное количество объектов, которые будут благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды», станет понятно, когда будет определена сумма финансирования программы на следующий год, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.