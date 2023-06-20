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Общество20 июня 2023 6:54

В Брянске росгвардейцу за участие в СВО вручили государственную награду

Медаль «Суворова» боец получил за мужество, отвагу и самоотверженность
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцу за участие в СВО вручили государственную награду. Подполковнику Виктору Д. вручили медаль «Суворова» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Всего с начала специальной военной операции больше 50 тысяч росгвардейцев удостоили государственных и ведомственных наград, а 11 офицеров стали Героями России.

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