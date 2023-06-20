Игорь Маковский: энергетики уделяют особое внимание обязательствам по технологическому присоединению всех групп потребителей

Фото: ПАО "Россети Центр ".

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где в частности была рассмотрена динамика исполнения плановых показателей по технологическому присоединению в филиалах энергообществ. В 2023 году в компании утверждена целевая программа, в рамках которой предусмотрено выполнение обязательств по 93,5 тысячам договоров. Энергетики безусловно обеспечивают реализацию мероприятий по техприсоединению в соответствии с установленным планом-графиком. Как подчеркнул глава Обществ, в этом году важно, в том числе, сосредоточиться на договорах присоединения крупных заявителей: особой экономической зоны в Липецкой области, завода по производству растительного мяса в Белгородской области, а также объектов трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань», поскольку от этого зависит социально-экономическое развитие данных территорий. «Технологическое присоединение – одна из основных наших обязанностей, наряду с обеспечением надежного электроснабжения. В сжатые сроки мы создаем инфраструктуру для подключения к сетям новых потребителей, чтобы обеспечить дома жителей регионов светом и теплом, а предприятия и организации – качественной электроэнергией для эффективной работы», – подчеркнул Игорь Маковский.