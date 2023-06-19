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Общество18 июня 2023 22:00

В Брянске ветеран Борис Шапошников встретил 99-летний юбилей

Почетного гражданина города поздравили со знаменательной датой
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Борис Шапошников встретил 99-летний юбилей. Со знаменательной датой 18 июня его поздравила глава Володарского района Светлана Бледнова. Она вручила имениннику цветы и подарки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В свои 99 Борис Васильевич полон оптимизма, обладает прекрасной памятью и чувством юмора. Он – интересный собеседник. Живая легенда, хранитель нашей истории. С ним можно говорить часами.

Имениннику пожелали счастливых дней жизни и крепкого здоровья.

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