В Брянске ветеран Борис Шапошников встретил 99-летний юбилей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Борис Шапошников встретил 99-летний юбилей. Со знаменательной датой 18 июня его поздравила глава Володарского района Светлана Бледнова. Она вручила имениннику цветы и подарки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В свои 99 Борис Васильевич полон оптимизма, обладает прекрасной памятью и чувством юмора. Он – интересный собеседник. Живая легенда, хранитель нашей истории. С ним можно говорить часами.

Имениннику пожелали счастливых дней жизни и крепкого здоровья.