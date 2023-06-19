Фото: "Труд32".

В брянских Клинцах откроют бюст Василия Ланового. Его установили на Алее Славы по инициативе АНО «Армия и культура» и Всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы». Об этом сообщает издание «Труд32».

Бюст выполнил известный скульптор Салават Щербаков. Открытие запланировали на 23 июня.

Герой Труда РФ, актер Василий Семенович Лановой бывал в Клинцах. Он одним из первых внес средства на восстановление храма во имя Николая Чудотворца в селе Смотрова Буда.

В день открытия бюста в Доме культуры «Современник» в Клинцах состоится концерт «Спасибо за верность, потомки» при участии вдовы народного артиста, актрисы Ирины Купченко и других артистов.

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