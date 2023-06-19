Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске 20 июня простятся с актером и режиссером Александром Вороновым.

Траурная церемония пройдет в Фокинском районе в ритуальном зале «Ангел» с 10.00 до 12.00. об этом сообщают в департамента культуры Брянской области.

Александр Викторович родился в Алма-Ате. Переехал в Брянск в 1986 году, работал на сцене брянских ТЮЗа и театра драмы. Его коллегами были Борис Грозев, Валерий Мацапура, Мария Гермацкая.

Будучи в должности начальника отдела культуры Советской районной администрации Александр Воронов занимался организацией крупнейших фестивалей.

Напомним, о смерти Александра Воронова стало известно 18 июня.