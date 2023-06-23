В брянских Клинцах открыли бюст Василию Лановому

Фото: "Труд32".

В брянских Клинцах возле «Аллеи славы» 23 июня открыли бюст народному артисту СССР, Герою Труда РФ, сопредседателю общественно-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василию Лановому. Об этом сообщаеь издание «Клинцы.Инфо».

В церемонии открытия участвоала жена артиста Ирина Купченко.

Фото: "Клинцы.Инфо".

Василий Лановой не раз бывал в Клинцах и Клинцовском районе.В мае 2014 года право открыть бюст полководцу Александру Суворову в Клинцовской кадетской школе предоставили именно Василию Лановому.

Фото: "Клинцы.Инфо".

Напомним, бюст Василию Лановому установили на Алее Славы по инициативе АНО «Армия и культура» и Всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы». Его выполнил известный скульптор Салават Щербаков.