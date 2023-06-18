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Звезды18 июня 2023 17:27

В Брянской области в 48-й раз прошел праздник в честь поэта Николая Рыленкова

Событие по традиции состоялось в Тюнино
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Новый путь".

Фото: "Новый путь".

В Брянской области в 48-й раз прошел праздник в честь поэта Николая Рыленкова. Традиционно событие состоялось в Тюнино Рогнединского района. Об этом сообщает издание «Новый путь».

На праздник собрались поэты и литераторы из Жуковки, Смоленска, Дубровки и Сельцо.

Фото: "Новый путь".

Фото: "Новый путь".

Гости и участники праздника посетили местный музей поэта Николая Рыленкова, посмотрели выставки районных библиотек.

Фото: "Новый путь".

Фото: "Новый путь".

Традиционно на празднике по итогам трудового года района наградили грамотами и ценными подарками передовиков сельскохозяйственной отрасли, медиков и педагогов.

Возрастные ограничения – 6+

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