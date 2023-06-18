Фото: "Новый путь".
В Брянской области в 48-й раз прошел праздник в честь поэта Николая Рыленкова. Традиционно событие состоялось в Тюнино Рогнединского района. Об этом сообщает издание «Новый путь».
На праздник собрались поэты и литераторы из Жуковки, Смоленска, Дубровки и Сельцо.
Фото: "Новый путь".
Гости и участники праздника посетили местный музей поэта Николая Рыленкова, посмотрели выставки районных библиотек.
Фото: "Новый путь".
Традиционно на празднике по итогам трудового года района наградили грамотами и ценными подарками передовиков сельскохозяйственной отрасли, медиков и педагогов.
Возрастные ограничения – 6+