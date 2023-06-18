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Общество18 июня 2023 12:44

В брянской Навле построят храм во имя Святителя Луки

На месте его основания освятили закладной камень
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В брянской Навле на территории районной больницы освятили закладной камень на месте строительства будущего храма во имя Святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Чин освящения провели по благословению Высокопреосвященнейшего Александра, митрополита Брянского и Севского. Его совершили настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Соколово иерей Михаил Мелюхин и настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Пролысово иерей Димитрий Ребиченко.

От имени главы Брянской митрополии иерей Тимофей Учватов поздравил всех собравшихся со столь знаменательным событием. Он обратился к молящимся с пастырским словом.

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