Назвали причину пожара в строящемся военном госпитале в Брянске

Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Пожар в Володарском районе Брянска 18 июня на строительной площадке военного госпиталя произошел при заливке битумом плит. Это предварительная причина ЧП, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

- При заливке битумом плит произошло возгорание, - сказал собеседник информационного агента. - Пожарные тушат. Причины установят соответствующие службы.

Так в экстренных службах уточнили, что сторонних причин пожара нет.

Напомним, о возгорании в строящемся военном госпитале в Брянске стало известно 18 июня. Местные жители опубликовали фотографии пожара в ВКонтакте в одной из групп.