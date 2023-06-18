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Происшествия18 июня 2023 12:24

Назвали причину пожара в строящемся военном госпитале в Брянске

По предварительной информации, ЧП произошло при заливке битумом плит
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Пожар в Володарском районе Брянска 18 июня на строительной площадке военного госпиталя произошел при заливке битумом плит. Это предварительная причина ЧП, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

- При заливке битумом плит произошло возгорание, - сказал собеседник информационного агента. - Пожарные тушат. Причины установят соответствующие службы.

Так в экстренных службах уточнили, что сторонних причин пожара нет.

Напомним, о возгорании в строящемся военном госпитале в Брянске стало известно 18 июня. Местные жители опубликовали фотографии пожара в ВКонтакте в одной из групп.

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