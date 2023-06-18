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Общество18 июня 2023 10:26

В Брянске на 65-м году скончался артист и режиссер Александр Воронов

Он возглавлял отдел культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 18 июня на 65-м году жизни скончался педагог, артист и режиссер Александр Воронов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Много лет Александр Викторович возглавлял отдел культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации. Он жил и дышал сферой культуры, она была его призванием и смыслом жизни.

Александр Викторович всегда был в поиске новых идей, был инициатором и организатором значимых патриотических мероприятий, молодежных проектов, народных гуляний и праздников.

В памяти коллег и знакомых Александр Воронов навсегда останется светлым и чутким человеком, который хорошо владел словом, обладал тонким чувством юмора, был общительным и харизматичным.

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