Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском музее мемориального комплекса «Хацунь» работает выставка. Экспозицию Экспозицию «Мы служим Родине» посвятили пограничникам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Посетители увидят образцы формы пограничной службы разных периодов истории, личные вещи ветерана пограничной службы Ивана Дмитриевича Зенкина, документы и фотографии военнослужащих, картографические материалы, тематические советские плакаты, отражающие будни пограничной службы. На выставке также представлены беспилотные летательные аппараты иностранного производства, сбитые на границе Брянской области, и артиллерийские снаряды различных калибров НАТОвского происхождения.

Особое внимание уделили подвигу пограничников — уроженцев Брянского края.

Экспозиция рассказывает об участниках Великой Отечественной войны: Иване Вертелко, Михаиле Воскобоеве, Николае Сушанове, Семене Атрохове, о героях локальных конфликтов: Александре Ершове, Борисе Калькове, Владимире Семиохине, Сергее Соболеве и об участниках специальной военной операции.

Выставка будет работать до 25 августа.

Возрастное ограничение – 6+