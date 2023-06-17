Перечень и сроки конкретных мероприятий закрепят дорожной карой. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз заключил двустороннее соглашение с ПАО «Газпром». Документ о сотрудничестве с Брянщиной подписали в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума-2023 с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом брянский губернатор сообщает на своей странице ВКонтакте.

Двустороннее соглашение касается сотрудничества в сфере расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Сейчас в Брянской области действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома», но работу по развитию газомоторного рынка будем активизировать, - рассказал Александр богомаз. -. Компания «Газпром» проработает варианты строительства в регионах новых газозаправочных объектов, а правительство Брянской области в свою очередь окажет всю необходимую поддержку в вопросах выделения земельных участков под строительство и увеличения загрузки действующей инфраструктуры.

Перечень и сроки конкретных мероприятий закрепят дорожной карой.