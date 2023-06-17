Брянский губернатор заключил соглашение о реализации проекта по производству элитного картофеля на 692 млн рублей

Проект селекционно-семеноводческого центра на Брянщине станет частью межрегионального предприятия полного цикла по производству семенного картофеля высоких репродукций. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор заключил соглашение о реализации проекта по производству элитного семенного картофеля на 692 миллиона рублей. Документ с АПХ «Мираторг» подписали на одной из площадок 25-го Петербургского международного экономического форума-2023. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Это инвестиции компании в селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных семян картофеля в Брянской области мощностью 11,5 тысячи тонн в год, - рассказал Александр Богомаз.

Проект селекционно-семеноводческого центра на Брянщине станет частью межрегионального предприятия полного цикла по производству семенного картофеля высоких репродукций.

Для реализации проекта создадут производственно-складской комплекс с зоной сортировки и навесами склада, лаборатории с комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибридов), а также приобретут парк специализированной техники.

- Развитие собственной селекционной базы для импортозамещения в растениеводстве и овощеводстве - сегодня стратегически важное направление в агропромышленном комплексе, направленное на обеспечение продовольственной безопасности страны, - отметил брянский губернатор.