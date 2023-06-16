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Общество16 июня 2023 12:15

Бывшего священника Клинцовкой епархии лишили сана за переход в раскольническую украинскую церковь

Решение церковного суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: официальный сайт Клинцовской и Трубчевской епархии.

Фото: официальный сайт Клинцовской и Трубчевской епархии.

Бывшего священника Клинцовкой епархии Александра Домбровского лишили сана за переход в раскольническую украинскую церковь. Об этом сообщают на сайте Клинцовской и Трубчевской епархии.

Решение принял церковный суд, которое, утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Еще раньше Домбровский перешел служить в «православную церковь Украины», которую Русская Православная Церковь объявила раскольнической.

Клинцовское епархиальное управление предупреждает, что мнимые священнодействия Александра Николаевича Домбровского не будут являться благодатными и спасительными, поскольку он лишен священного сана.

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