В Брянске выступила поэтесса Лариса Рубальская

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

В Брянске 15 июня выступила поэтесса Лариса Рубальская. Талантливый автор, стихотворения которой подарили жизнь популярным и любимым песням на российской эстраде, представила зрителям программу «Взрослая женщина». Концерт прошел в Брянском драматическом театре.

Лариса Рубальская с открытой душой выступила перед многочисленными поклонниками ее творчества. Она пела, говорила со сцены с юмором и иронией, рассказывала удивительные истории закулисья, курьезные случаи со съемок передач и юбилейных программ. Искренне делилась воспоминаниями об интересных встречах с артистами, многие из которых стали ее самыми близкими друзьями. Говорила и о своей жизни, о счастливых моментах и упущенных возможностях, и о том, как она пишет стихи.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

В зале полный аншлаг. С лиц зрителей не сходили улыбки. Да и сама поэтесса с солнечной улыбкой отвечала на вопросы поклонников, раздавала автографы. Ее энергетика воодушевляла и дарила хорошее настроение, положительные эмоции.

- Приезжайте еще, мы вас ждем! - просили восторженные зрители поэтессу в завершение концерта.

В зрительном зале присутствовала и читательница «Комсомольской правды в Брянске» Ирина. Своими эмоциями и впечатлениями от выступления Ларисы Рубальской она поделилась с «КП-Брянск».

- Пришла на концерт, чтобы зарядиться положительной энергетикой, получить заряд позитива и добра, - говорит Ирина. – Лариса Рубальска такой светлый и добрый человек, что это чувствуется сразу. Это читается в ее взгляде, улыбке, манере общения со зрителями. Ее стихи настолько проникновенны, что с первых строк западают в душу. Особенно стихотворения о любви и женском счастье, переживаниях, которые хранит женское сердце.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Наша справка:

Лариса Алексеевна Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. Окончила Московский педагогический институт по специальности «преподаватель русского языка и литературы».

Затем получила диплом переводчика японского языка. Много лет работала в качестве референта-переводчика в московских представительствах японской телекомпании NTV и газеты "Асахи".

В 1983 году начала поэтическую деятельность. Автор больше 600 стихов и текстов ко многим ставшим известными и популярными песням. Выпустила 15 поэтических сборников.

Замечательные песни на стихи Ларисы Рубальской исполняют Филипп Киркоров, Александр Малинин, Татьяна Овсеенко, Ирина Аллегрова... Каждое ее произведение пронизано искренностью и светом. Поэтому уже много лет стихотворения поэтессы горячо любимы и узнаваемы.

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