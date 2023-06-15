Брянскэнерго снижает уровень потерь в сетях

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошло заседание штаба по снижению потерь электроэнергии за первый квартал 2023 года.

За отчетный период уровень потерь по филиалу в целом составил 6,17%. Это на 0,13% ниже планового показателя. Экономия составила 1,3 млн. кВтч, в денежном выражении – 4,7 млн. руб. В ходе заседания отмечена устойчивая динамика по снижению потерь: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года потери снизились на 0,01%. Самых лучших показателей в этой работе в первом квартале текущего года добились Брянский и Унечский РЭС.

Положительных результатов филиалу удалось добиться благодаря слаженной и эффективной работе всех производственных подразделений, частью которой являлось выполнение технических мероприятий: замена ВЛ 0,4 кВ на СИП, установка приборов коммерческого учета, проведение инструментальных проверок с выявлением фактов неучтённого электропотребления, контрольный съём показаний расчетных приборов учета. Самым эффективным мероприятием в части снижения потерь стала деятельность по оснащению «умными» счетчиками потребителей региона в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ. «Умные» счетчики «Брянскэнерго» устанавливает юридическим и физическим лицам, в том числе в рамках нового технологического присоединения.

Значимую роль в части снижения потерь сыграла работа специализированных групп. В первом квартале 2023 года выявлено 62 факта хищения электроэнергии общим объемом 0,3 млн. кВтч., из них 53 факта – безучетное потребление; в большинстве случаев незаконно, в обход прибора учета, электроэнергию потребляли физические лица.

«Снижение потерь электрической энергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности Брянскэнерго, – отмечает и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Хороших результатов в этом направлении за отчетный период удалось добиться в том числе благодаря внедрению новейшего оборудования и технологий в электросетевой комплекс региона. Снижение потерь позволяет уменьшить затраты на оплату потерь электроэнергии, что дает возможность направить дополнительные средства на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей Брянской области».