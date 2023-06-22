Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в День памяти и скорби прошли возложения цветов и митинги. В Фокинском районе города на Чеховском кладбище возложили цветы к мемориалу погибшим советским воинам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Память героев минутой молчания почтили глава Фокинского района Александр Гаврилов, председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы Василий Игрунев, руководитель исполкома Фокинского отделения партии «Едина Россия» Елена Гикаева, представитель Брянской епархии отец Олег, учащиеся лицея №27 и ветераны Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в День памяти и скорби в сквере имени Ленина к братской могиле возложили цветы. В митинге участвовали глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, депутаты Брянского городского Совета народных депутатов Игорь Болунев, Дмитрий Корнилов, члены Совета ветеранов, сотрудники администрации, жители, учащиеся школ.

В Советском районе в урочище «Лесные сараи» состоялся митинг «Зажги свечу». В память о погибших солдатах, военнопленных и мирных жителях зажглисвечи. Участники митинга возложили цветы к памятнику жертвам фашизма, представитель Брянской Епархии совершил заупокойную литию у поминального креста.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В митинге участвовали исполняющий обязанности главы Советской районной администрации Денис Семенов, ветераны Великой Отечественной войны Николай Редикульцев и Михаил Заболоцкий, Герой России Андрей Фроленков, мать Героя России Сергея Василева Галина Василева, депутат Брянского городского Совета народных депутатов Марина Соболевская, руководители и представители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, многочисленные представители общественности.