Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянске Дома культуры оборудуют для слабослышащих. Установят индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».
Данное оборудование позволит для данной категории зрителей проводить концерты и различные мероприятия. Эти устройства помогают настраивать слуховые аппараты на нужный уровень громкости, при этом не создавая помех для других посетителей.
Улучшения стали возможны в рамках реализации программы «Доступная среда».