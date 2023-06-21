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Общество21 июня 2023 10:06

В Брянске Дома культуры оборудуют для слабослышащих

Установят индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске Дома культуры оборудуют для слабослышащих. Установят индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Данное оборудование позволит для данной категории зрителей проводить концерты и различные мероприятия. Эти устройства помогают настраивать слуховые аппараты на нужный уровень громкости, при этом не создавая помех для других посетителей.

Улучшения стали возможны в рамках реализации программы «Доступная среда».

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