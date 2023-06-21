Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске Дома культуры оборудуют для слабослышащих. Установят индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Данное оборудование позволит для данной категории зрителей проводить концерты и различные мероприятия. Эти устройства помогают настраивать слуховые аппараты на нужный уровень громкости, при этом не создавая помех для других посетителей.

Улучшения стали возможны в рамках реализации программы «Доступная среда».