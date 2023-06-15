Брянский губернатор участвовал в сессии под руководством Полномочного представителя Президента в ЦФО

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор участвовал в сессии, которую проводил Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев. Встреча прошла в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума-2023. Она называлась: «Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию». Об этом Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В целях повышения рождаемости государством разработан комплекс мер поддержки семей с детьми, - рассказал Александр Богомаз. - В Брянской области выплачивается 23 вида пособий, компенсаций семьям с детьми, предоставляется областной материнский (семейный) капитал. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в прошлом году помощь получили более 11 тысяч семей с детьми на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Работодатели сегодня, помимо государственной поддержки, много внимания уделяют социальной политике. Они заинтересованы в квалифицированных специалистах.

В качестве примера брянский губернатор привел такие предприятия, как ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», Брянский филиал ОАО «Российские железные дороги», АО «Трансмашхолдинг» и другие.