Фото: Chinafotopress / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.

В Брянске будут выпускать автомобили китайской компании BAW. Во время Петербургского международного экономического форума компания подписала соответствующее соглашение с китайской фирмой.

После того, как поступит готовая партия автомобилей из Китая «БН-Моторс» приступит к самостоятельной сборке машин на своем заводе в Брянске.

Кроме главной модели – грузовика Т7, грузоподъемность которого составляет до двух с половиной тонн. Грузовик выпускается в двух вариациях - с двойной кабиной и одинарной.

В Брянске также будут выпускать пикапы, внедорожники, минивэны и небольшие электромобили.