Брянский губернатор на ПМЭФ-2023 участвовал в матче на Кубок Росконгресса по хоккею

"Петербургский международный экономический форум- это еще и про спорт". Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор во время 25-го Петербургского международного экономического форума-20233 принял участие в матче на Кубок Росконгресса по хоккею. Игра состоялась в спортивном комплексе «ШАНС Арена». Об этом Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

Команда «Бизнес» выиграла со счетом 7:5. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На ледовую арену вышли четыре команды: «Политика», «Бизнес», «Чемпион» и «Правительство Санкт-Петербурга».

- Для меня было честью играть в одной команде с легендарным хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеславом Александровичем Фетисовым, моими коллегами-губернаторами, представителями министерств и ведомств, - рассказал Александр Богомаз.

"Но самое главное, это был настоящий праздник спорта...", Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Команда «Бизнес» выиграла со счетом 7:5!

- Но самое главное, это был настоящий праздник спорта, и мы, взрослые, подаем пример нашему подрастающему поколению, ведь спорт закаляет характер, и человек может добиться многого в любой сфере,- отметил губернатор Бярнской области.