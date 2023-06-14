Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы за три года сдали 200 литров крови.В ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу» они участвуют с апреля 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- За время проведения акции между региональным управлением ведомства и станцией переливания крови налажено тесное взаимодействие, - рассказали в Росгвардии. - Росгвардейцы всегда отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающегося в ней пациента. Так, например, военнослужащий Управления Росгвардии по Брянской области прапорщик Григорий Рыбась откликнулся на просьбу врачей Брянской областной станции переливания крови и сдал компоненты крови для пациента, которому потребовалось срочное переливание. В числе росгвардейцев есть и почётные доноры.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стартовала в Подмосковье в апреле 2020 года. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Сначала акция прошла во всех городах Центрального федерального округа, а после ее стали проводить росгвардейцы и в других регионах по всей стране. Донорская акция «От сердца к сердцу» стала бессрочной и проводится на постоянной основе. В общей сложности в ней приняли участие уже более 10 тысяч человек.