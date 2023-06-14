Среди многодетных семей победили Владимир Викторович и Ирина Владимировна Ковалевы из Брянского района. Фото: ДССиДП Брянской области.

В Брянской области назвали победителей регионального этапа конкурса «Семья года». Конкурс в нашем регионе проводят уже в восьмой раз. Об этом сообщают в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Лучшей молодой семьей признали чету Алексея Владимировича и Марьяны Андреевны Федяевых из Дубровского района. Фото: ДССиДП Брянской области.

Брянщина год участвует во Всероссийском конкурсе «Семья года». Первым этапом конкурса стало проведение отборочных туров в муниципальных образованиях области. В этом году на региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 24 семьи из 14 муниципалитетов Брянской области.

В номинации «Сельская семья» победили Иван Иванович и Валентина Афанасьевна Фокины из Севского района. Фото: ДССиДП Брянской области.

Конкурс приводили по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». Победителей определили в четырех номинациях. Среди многодетных семей победили Владимир Викторович и Ирина Владимировна Ковалевы из Брянского района. Лучшей молодой семьей признали чету Алексея Владимировича и Марьяны Андреевны Федяевых из Дубровского района. В номинации «Сельская семья» победили Иван Иванович и Валентина Афанасьевна Фокины из Севского района. Лучшими хранителями традиций стали Николай Дмитриевич и Галина Васильевна Загуменные из Погарского района.

Эти семьи-победители регионального этапа представят Брянскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Семью Григория Владимировича и Натальи Николаевны Комелягиных из Суземского района отметили специальным дипломом. Фото: ДССиДП Брянской области.

Семью Григория Владимировича и Натальи Николаевны Комелягиных из Суземского района отметили специальным дипломом за креативный подход в подготовке материала к конкурсу.

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